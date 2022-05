Ripartono i grandi live al PalaSele, da Biagio Antonacci a Sfera Ebbasta: tutti i concerti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – L’attesa lunga oltre due anni è finita: il 28 maggio le luci del palco del PalaSele si riaccenderanno e riprenderà la stagione dei grandi live a cura di Anni 60 produzioni. Al PalaSele torneranno gli show oltre 2 anni dopo il DPCM del 4 marzo 2020 che aveva sospeso eventi e spettacoli di qualsiasi natura; bloccando la stagione in corso. Le luci del palco di Eboli si riaccenderanno dopo 860 Giorni (pari a 2 anni, 4 mesi e 8 giorni – 123 settimane – 20.639 ore) dall’ultimo show (Renato Zero con “Zero il folle in tour”, 18-19 gennaio 2020). Riprogrammate le grandi tournée indoor attese a Eboli, tra grandi live posticipati per l’emergenza sanitaria e nuovi show organizzati in vista della ripartenza, sono 7 i tour attesi, 11 spettacoli ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – L’attesa lunga oltre due anni è finita: il 28 maggio le luci del palco delsi riaccenderanno e riprenderà la stagione deia cura di Anni 60 produzioni. Altorneranno gli show oltre 2 anni dopo il DPCM del 4 marzo 2020 che aveva sospeso eventi e spettacoli di qualsiasi natura; bloccando la stagione in corso. Le luci del palco di Eboli si riaccenderanno dopo 860 Giorni (pari a 2 anni, 4 mesi e 8 giorni – 123 settimane – 20.639 ore) dall’ultimo show (Renato Zero con “Zero il folle in tour”, 18-19 gennaio 2020). Riprogrammate letournée indoor attese a Eboli, traposticipati per l’emergenza sanitaria e nuovi show organizzati in vista della ripartenza, sono 7 i tour attesi, 11 spettacoli ...

Advertising

megamodo : L’attesa lunga oltre due anni è finita: il 28 maggio le luci del palco del PalaSele si riaccenderanno e riprenderà … - gildacamaggio : PalaSele 2022, ripartono i grandi live: ecco il programma e le esclusive - salernonotizie : PalaSele 2022, ripartono i grandi live: ecco il programma e le esclusive - JaGcomunication : Musica, ripartono i grandi live al PalaSele di Eboli - Sono 7 i tour attesi, 11 spettacoli in totale, in calendario… - fortunatozeta : Ecco che ripartono con le esibizioni live mettendo in sottofondo il CD 'I nostri grandi successi'. Un playback ferocissimo #DomenicaIn -