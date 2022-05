Rincari materie prime, Ance apre uno sportello per le imprese (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – materie prime con prezzi alle stelle? apre uno sportello dell’Associazione nazionale costruttori di Benevento per supportare le Ditte e le Aziende che operano nel campo e consentire loro di far fronte allo tsunami che rischia di bloccare opere pubbliche e private. Il servizio, che è disponibile anche a favore delle Aziende che non aderiscono a Confindustria, è stato presentato oggi nel corso di un incontro convocato dal Presidente dell’Ance, Mario Ferraro. È pesante ed imminente il rischio che si giunga ad un congelamento dei lavori pubblici e privati già commissionati, perché nel frattempo sono enormemente lievitati i costi. La potenziale frenata per l’economia locale e nazionale è dietro l’angolo, e Ance vuole correre ai ripari per scongiurare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –con prezzi alle stelle?unodell’Associazione nazionale costruttori di Benevento per supportare le Ditte e le Aziende che operano nel campo e consentire loro di far fronte allo tsunami che rischia di bloccare opere pubbliche e private. Il servizio, che è disponibile anche a favore delle Aziende che non aderiscono a Confindustria, è stato presentato oggi nel corso di un incontro convocato dal Presidente dell’, Mario Ferraro. È pesante ed imminente il rischio che si giunga ad un congelamento dei lavori pubblici e privati già commissionati, perché nel frattempo sono enormemente lievitati i costi. La potenziale frenata per l’economia locale e nazionale è dietro l’angolo, evuole correre ai ripari per scongiurare ...

