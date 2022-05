(Di mercoledì 25 maggio 2022)deldell'Istruzione, Patrizio, al Senato, presso le Commissioni Affari Costituzionali e Istruzione, in merito alladeldel personale docente, il decreto legge n. 36 L'articolo .

orizzontescuola : Riforma reclutamento docenti, audizione del ministro Bianchi. LIVE Mercoledì 25 maggio alle 14.30 - cavalierebianc5 : RT @mariopittoni: Riforma reclutamento, Pittoni: “Doppio canale e concorsi, ma prima fare i Pas. Garantire assegnazione provvisoria interpr… - mariopittoni : Riforma reclutamento, Pittoni: “Doppio canale e concorsi, ma prima fare i Pas. Garantire assegnazione provvisoria i… - EnricaIsabettin : Cambiare la riforma del reclutamento del Decreto Legge 36: le nostre proposte di emendamento #scuola #Diritti - orizzontescuola : Riforma reclutamento docenti, Bianchi “gela” i partiti: pochi cambiamenti, fondamentali i soldi UE -

... rafforzare ilnella scuola e la Pa questi sono i punti al cuore del Pnrr, assieme alladella concorrenza da completare entro dicembre con tutti i decreti attuativi. Non solo ...Portale InPA obbligatorio da novembre Il decreto interviene anche sul portale del, ... Codice comportamento aggiornato anche su uso dei social Poiché ladel pubblico impiego ...Atteso alla conversione il Dl Pnrr 2 sulla riforma scuola: oltre ai dubbi sul reclutamento docenti, in arrivo i nuovi Pas e concorsi a risposta aperta ...L'esame della riforma del reclutamento docenti entra nel vivo. Domani, mercoledì 25 maggio, alle 14.30 (in diretta su Orizzonte Scuola TV su Facebook e YouTube) ci sarà l'audizione del ministro dell'I ...