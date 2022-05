Riforma ITS, Aprea (Forza Italia): “Vicini all’approvazione finale. Si colma un gap del sistema italiano” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Esprimo grande soddisfazione per la conclusione al Senato dell’iter sulla legge approvata in prima lettura alla Camera nel luglio scorso che ha istituito gli ITS Academy. Si rafForza il canale terziario professionalizzante non accademico, alla stregua dei percorsi europei, colmando un gap del sistema formativo Italiano". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Esprimo grande soddisfazione per la conclusione al Senato dell’iter sulla legge approvata in prima lettura alla Camera nel luglio scorso che ha istituito gli ITS Academy. Si rafil canale terziario professionalizzante non accademico, alla stregua dei percorsi europei,ndo un gap delformativono". L'articolo .

