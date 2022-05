Rifondazione Comunista Sicilia su guerra e carovita (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Il Partito della Rifondazione Comunista della Sicilia svilupperà attraverso le sue realtà territoriali (federazioni e circoli) in tutta l’Isola nei giorni 27, 28 e 29 maggio c.a. una campagna di mobilitazione, informazione e autofinanziamento legata ai temi del contrasto alla guerra e delle logiche indotte di riarmo e di coinvolgimento. Saremo impegnati per ribadire il nostro NO alla militarizzazione della Sicilia e per contrastare, inoltre, le dinamiche, dirette e indirette, indotte e no, del carovita”. Lo ha dichiarato Fabio Cannizzaro, responsabile dell’organizzazione, comunicazione e cultura, del PRC Siciliano che ha poi aggiunto: “La campagna di portata nazionale nei Territori Siciliani verrà declinata anche attraverso l’utilizzo di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Il Partito delladellasvilupperà attraverso le sue realtà territoriali (federazioni e circoli) in tutta l’Isola nei giorni 27, 28 e 29 maggio c.a. una campagna di mobilitazione, informazione e autofinanziamento legata ai temi del contrasto allae delle logiche indotte di riarmo e di coinvolgimento. Saremo impegnati per ribadire il nostro NO alla militarizzazione dellae per contrastare, inoltre, le dinamiche, dirette e indirette, indotte e no, del”. Lo ha dichiarato Fabio Cannizzaro, responsabile dell’organizzazione, comunicazione e cultura, del PRCno che ha poi aggiunto: “La campagna di portata nazionale nei Territorini verrà declinata anche attraverso l’utilizzo di ...

