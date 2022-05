Rifiuta per due volte un lavoro stabile, i giudici le tolgono l’assegno di mantenimento del padre. “Scelta ingiustificata” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ha Rifiutato per due volte un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il padre, per tutta risposta, ha deciso di non darle più l’assegno di mantenimento di 300 euro mensili. Ora la Cassazione ha respinto il reclamo di Adele (nome di fantasia), figlia 22enne di una coppia divorziata di Gorizia, affermando che la mancata indipendenza economica della ragazza va addebitata esclusivamente a lei. Ad avviso dei giudici, il ricorso della giovane, che insieme alla madre e al fratello ha fatto presente la sua “giovane età” e il suo “percorso professionale ancora in itinere”, è “manifestamente infondato“. Le ragioni – Gli ermellini hanno confermato dunque i giudizi del Tribunale di Gorizia nel 2018 e della Corte di Appello di Trieste nel 2020, che in passato hanno spiegato “le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Hato per dueun contratto dia tempo indeterminato. Il, per tutta risposta, ha deciso di non darle piùdidi 300 euro mensili. Ora la Cassazione ha respinto il reclamo di Adele (nome di fantasia), figlia 22enne di una coppia divorziata di Gorizia, affermando che la mancata indipendenza economica della ragazza va addebitata esclusivamente a lei. Ad avviso dei, il ricorso della giovane, che insieme alla madre e al fratello ha fatto presente la sua “giovane età” e il suo “percorso professionale ancora in itinere”, è “manifestamente infondato“. Le ragioni – Gli ermellini hanno confermato dunque i giudizi del Tribunale di Gorizia nel 2018 e della Corte di Appello di Trieste nel 2020, che in passato hanno spiegato “le ...

Advertising

LiaQuartapelle : Si è diffusa l’idea superficiale che chi percepisce il reddito di cittadinanza non vuole più lavorare. Il beneficio… - Cosi49Cosimo : RT @LiaQuartapelle: Si è diffusa l’idea superficiale che chi percepisce il reddito di cittadinanza non vuole più lavorare. Il beneficio del… - Moniad74 : @GuidoDeMartini In tal modo, si stabilisce definitivamente che un docente che rifiuta un TSO è 'INIDONEO' , come c… - usaipiero : RT @LiaQuartapelle: Si è diffusa l’idea superficiale che chi percepisce il reddito di cittadinanza non vuole più lavorare. Il beneficio del… - quellacoibaffi : Il donzello sta facendo un corso dove c'è una tipa che conosceva di vista 12 anni fa. Lei gli ha proposto una birra… -