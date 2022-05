“Ricoverato in ospedale, è grave”. Ore d’ansia per Meghan Markle: la notizia che ha sconvolto la famiglia reale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ricoverato il padre di Meghan Markle: sono ore di ansia per l’uomo e la sua famiglia. Thomas Markle è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa di un grave ictus. A riportare la notizia è Dan Wootton attraverso il DailyMail. L’uomo si troverebbe negli Usa ed è qui che sta ricevendo le cure necessarie. Da quello che si sa, il padre di Meghan sarebbe in gravi condizioni. Pare infatti che l’ictus abbia causato all’uomo la perdita della parola. Una conferma ufficiale arriva anche dalla Duchessa di Sussex, ovvero Samantha. La donna ha confermato che suo padre di trova nella struttura ospedaliera, dalla quale tutta la famiglia chiede privacy “per la sua salute e benessere”. Ricoverato il padre di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)il padre di: sono ore di ansia per l’uomo e la sua. Thomasè stato trasportato d’urgenza ina causa di unictus. A riportare laè Dan Wootton attraverso il DailyMail. L’uomo si troverebbe negli Usa ed è qui che sta ricevendo le cure necessarie. Da quello che si sa, il padre disarebbe in gravi condizioni. Pare infatti che l’ictus abbia causato all’uomo la perdita della parola. Una conferma ufficiale arriva anche dalla Duchessa di Sussex, ovvero Samantha. La donna ha confermato che suo padre di trova nella struttura ospedaliera, dalla quale tutta lachiede privacy “per la sua salute e benessere”.il padre di ...

