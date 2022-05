(Di mercoledì 25 maggio 2022) Lieto fine per Stefano. Il, che ha vinto il 19º scudetto della propria storia, ha ricevuto la, che era stataall'allenatore rossonero nella festa scoppiata al...

Advertising

lakakadonkey : RT @cmdotcom: #Milan, lieto fine per #Pioli: ritrovata e riconsegnata la medaglia dello scudetto - occhio_notizie : Nella giornata di oggi, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia ha riconsegnato la medaglia all'AC… - StraNotizie : Scudetto Milan, riconsegnata a Pioli medaglia rubata - fisco24_info : Riconsegnata al Milan la medaglia rubata a Pioli al Mapei Stadium: (Adnkronos) - Lieto fine per Stefano Pioli. Il M… - ledicoladelsud : Riconsegnata al Milan la medaglia rubata a Pioli al Mapei Stadium -

Dopo il triplice fischio al Mapei Stadium, giocatori e tifosi delnon hanno nascosto l'emozione per uno scudetto che mancava da undici anni. I tifosi rossoneri hanno invaso il terreno di gioco ...Dopo il triplice fischio al Mapei Stadium, giocatori e tifosi delnon hanno nascosto l'emozione per uno scudetto che mancava da undici anni. I tifosi rossoneri hanno invaso il terreno di gioco ...La medaglia rubata a Pioli durante la festa scudetto del Milan è stata riconsegnata oggi, 25 maggio, alla squadra dai Carabinieri ...Lieto fine per Stefano Pioli. Il Milan, che ha vinto il 19º scudetto della propria storia, ha ricevuto la medaglia, che era stata rubata all’allenatore rossonero nella festa scoppiata al Mapei Stadium ...