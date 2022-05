Ricerca di frontiera, “Proof of Concept”: finanziati 55 progetti con 50 milioni di euro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Cinquantacinque beneficiari di finanziamenti dell’European Research Council (ERC) hanno vinto altrettanti Proof of Concept (PoC) Grants per esplorare il potenziale commerciale o sociale dei loro progetti di Ricerca di frontiera. Con un valore di 150.000 euro ciascuno, questo finanziamento aggiuntivo fa parte del programma di Ricerca e innovazione dell’UE Orizzonte Europa. Su 96 proposte valutate, 55 progetti sono stati selezionati per il finanziamento. Le nuove borse sono state assegnate a Ricercatori che lavorano in 16 paesi: Paesi Bassi (10), Regno Unito (7), Italia (6), Germania (5), Israele (5), Spagna (4), Francia (4), Austria ( 3), Repubblica Ceca (2), Finlandia (2), Portogallo (2), Belgio (1), Turchia (1), Svezia (1), Romania (1), Norvegia (1). ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Cinquantacinque beneficiari di finanziamenti dell’European Research Council (ERC) hanno vinto altrettantiof(PoC) Grants per esplorare il potenziale commerciale o sociale dei lorodidi. Con un valore di 150.000 euro ciascuno, questo finanziamento aggiuntivo fa parte del programma die innovazione dell’UE Orizzonte Europa. Su 96 proposte valutate, 55sono stati selezionati per il finanziamento. Le nuove borse sono state assegnate atori che lavorano in 16 paesi: Paesi Bassi (10), Regno Unito (7), Italia (6), Germania (5), Israele (5), Spagna (4), Francia (4), Austria ( 3), Repubblica Ceca (2), Finlandia (2), Portogallo (2), Belgio (1), Turchia (1), Svezia (1), Romania (1), Norvegia (1). ...

