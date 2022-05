Revenge porn, autopsia su Tiziana Cantone: “Più probabile morte per suicidio” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 1 minutoResta il suicidio per impiccagione l’ipotesi più probabile in relazione alla morte di Tiziana Cantone, la 31enne trovata senza vita, con un foulard al collo, il 13 settembre 2016, nell’abitazione della zia, a Casalnuovo (Na). E’ quanto emerge dall’autopsia disposta nell’ambito delle indagini per omicidio volontario che hanno portato alla riesumazione del cadavere della donna, all’inizio del 2021. La relazione dei medici legali, nominati dalla Procura di Napoli Nord, è stata depositata circa un mese fa. Resta comunque aperto il fascicolo (assegnato al sostituto procuratore Giovanni Corona) per l’ipotesi di omicidio volontario: gli inquirenti attendono il deposito della perizia psicologica che dovrebbe far luce sulle condizioni emotive di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 1 minutoResta ilper impiccagione l’ipotesi piùin relazione alladi, la 31enne trovata senza vita, con un foulard al collo, il 13 settembre 2016, nell’abitazione della zia, a Casalnuovo (Na). E’ quanto emerge dall’disposta nell’ambito delle indagini per omicidio volontario che hanno portato alla riesumazione del cadavere della donna, all’inizio del 2021. La relazione dei medici legali, nominati dalla Procura di Napoli Nord, è stata depositata circa un mese fa. Resta comunque aperto il fascicolo (assegnato al sostituto procuratore Giovanni Corona) per l’ipotesi di omicidio volontario: gli inquirenti attendono il deposito della perizia psicologica che dovrebbe far luce sulle condizioni emotive di ...

