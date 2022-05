Report | fermare il giornalismo d’inchiesta è il sogno proibito di ogni potere

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Capita, in Italia, che un giornalista (Paolo Mondani di) monti un servizio in cui si mostra la presenza di Stefano Delle Chiaie, leader di Avanguardia nazionale, sul luogo in cui è stato ucciso il giudice Giovanni Falcone e tre giorni dopo si ritrovi la casa perquisita da uomini della Dia su mandato della Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. Caso, un altro schiaffo al diritto di cronaca Preso atto che in serata la Dia di Roma ha revocato il decreto di perquisizione, difficile non intuire un sapore intimidatorio per un’azione che, come ricorda giustamente il presidente dell’Usigrai Vittorio Di Trapani, è già stata dichiarata illegittima da sentenze della Cassazione e della Cedu. Sequestrare pc e telefoni dei giornalisti, ancor più con copie “indiscriminate”, significa sostanzialmente mettere a rischio le fonti (che i ...