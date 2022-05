Regolamento Roma-Feyenoord: cosa succede in caso di pareggio finale Conference League (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Regolamento di Roma-Feyenoord: ecco cosa succede in caso di pareggio nella finale di Conference League. Nuova competizione Uefa che giunge alla sua conclusione e ci sono i giallorossi a sfidare gli olandesi per accaparrarsi il titolo. A Tirana tensione per scontri tra tifosi, ma allo stadio si giocherà a pallone e si prospetta tanto equilibrio. In caso di parità dopo i novanta minuti regolamentari, così come da disposizioni Uefa si disputeranno i canonici due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, in caso di ulteriore stallo ecco i calci di rigore per decidere la vincitrice. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ildi: eccoindinelladi. Nuova competizione Uefa che giunge alla sua conclusione e ci sono i giallorossi a sfidare gli olandesi per accaparrarsi il titolo. A Tirana tensione per scontri tra tifosi, ma allo stadio si giocherà a pallone e si prospetta tanto equilibrio. Indi parità dopo i novanta minuti regolamentari, così come da disposizioni Uefa si disputeranno i canonici due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, indi ulteriore stallo ecco i calci di rigore per decidere la vincitrice. SportFace.

