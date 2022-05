Regno Unito sotto attacco: cosa sta succedendo alla sterlina (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Regno Unito è, sul fronte economico, il “malato” dell’Occidente: tra rischi recessivi, carovita e incertezze il Paese guidato da Boris Johnson ha visto invertirsi i rapidi trend di crescita conosciuti nel 2021 con il rapido superamento della fase più dura del Covid. A giocare un ruolo oggigiorno è principalmente la crisi energetica che morde ferocemente i cittadini britannici: oggi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilè, sul fronte economico, il “malato” dell’Occidente: tra rischi recessivi, carovita e incertezze il Paese guidato da Boris Johnson ha visto invertirsi i rapidi trend di crescita conosciuti nel 2021 con il rapido superamento della fase più dura del Covid. A giocare un ruolo oggigiorno è principalmente la crisi energetica che morde ferocemente i cittadini britannici: oggi InsideOver.

