Regione Lazio: prorogato avviso valorizzazione patrimonio rurale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma – È stata prorogata al 15 giugno la chiusura dell’avviso pubblico da 48 milioni di euro messi a disposizione dall’Unione Europea per interventi di Protezione e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale del Lazio. Una misura messa a punto per dare nuovo impulso ai processi di salvaguardia e valorizzazione di edifici storici ma anche di tutto il paesaggio rurale come prescrive l’azione “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza. L’azione, inoltre, è in linea con gli obiettivi di tutela del vasto e variegato patrimonio culturale e naturalistico della Regione Lazio, tra le ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma – È stata prorogata al 15 giugno la chiusura dell’pubblico da 48 milioni di euro messi a disposizione dall’Unione Europea per interventi di Protezione edelarchitettonico e paesaggisticodel. Una misura messa a punto per dare nuovo impulso ai processi di salvaguardia edi edifici storici ma anche di tutto il paesaggiocome prescrive l’azione “Rigenerazione di piccoli siti culturali,culturale, religioso e” del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza. L’azione, inoltre, è in linea con gli obiettivi di tutela del vasto e variegatoculturale e naturalistico della, tra le ...

ThomasMed : RT @A_Musil: #Sarzanini dà oggi tre notizie. 1 dati sensibili di pazienti italiani sono finiti in mano ai russi. 2 la collaborazione è stat… - clarissa_gmai : RT @A_Musil: #Sarzanini dà oggi tre notizie. 1 dati sensibili di pazienti italiani sono finiti in mano ai russi. 2 la collaborazione è stat… - LPieceofart : @deboramau @regionetoscana Nella regione Lazio, una vena occlusa dopo il terzo vaccino, mi rimandano a casa dopo un… - thvrsdaychiId : RT @A_Musil: #Sarzanini dà oggi tre notizie. 1 dati sensibili di pazienti italiani sono finiti in mano ai russi. 2 la collaborazione è stat… - Ilona_ple : RT @A_Musil: #Sarzanini dà oggi tre notizie. 1 dati sensibili di pazienti italiani sono finiti in mano ai russi. 2 la collaborazione è stat… -