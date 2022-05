Rdc: Meritocrazia Italia, 'trasformarlo per dare lavoro, non assistenza' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Il reddito di cittadinanza è una misura che "per come immaginata e, di più, per come attuata, non convince. Nelle attese iniziali, avrebbe dovuto essere un importante mezzo di contrasto al fenomeno della povertà e dell'emarginazione sociale. Eppure, oggi si assiste ancora allo scenario desolante di povertà dilagante, di alto livello di inoccupazione, di affannosa ricerca di lavoratori da parte delle imprese di ogni settore, di grave aumento di lavoro nero". E' quanto osserva Meritocrazia Italia che ne suggerisce un ripensamento ricordando che "propone da sempre la trasformazione del ‘reddito di cittadinanza' in ‘reddito di inserimento', finalizzato all'avviamento al lavoro, con la previsione di una durata non superiore ai 18 mesi". E con la predisposizione di una banca dati informatica ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Il reddito di cittadinanza è una misura che "per come immaginata e, di più, per come attuata, non convince. Nelle attese iniziali, avrebbe dovuto essere un importante mezzo di contrasto al fenomeno della povertà e dell'emarginazione sociale. Eppure, oggi si assiste ancora allo scenario desolante di povertà dilagante, di alto livello di inoccupazione, di affannosa ricerca di lavoratori da parte delle imprese di ogni settore, di grave aumento dinero". E' quanto osservache ne suggerisce un ripensamento ricordando che "propone da sempre la trasformazione del ‘reddito di cittadinanza' in ‘reddito di inserimento', finalizzato all'avviamento al, con la previsione di una durata non superiore ai 18 mesi". E con la predisposizione di una banca dati informatica ...

