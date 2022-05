Raspadori-Juventus, salta tutto? La bomba: ecco chi arriva (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tra le operazioni di mercato che la Juventus deve fare troviamo quella della punta; il prossimo attaccante potrebbe non essere Raspadori. Finita la stagione, e il bilancio non può essere positivo, la Juventus vuole preparare il prossimo campionato nel migliore dei modi; da questo punto di vista saranno importanti le mosse della società. L’obiettivo è piuttosto semplice, rinforzare la rosa di Allegri con innesti che possano aumentare la qualità a disposizione del tecnico. Non sono poche le operazioni da fare perché questa squadra ha bisogno, molto probabilmente, di un centrale difensivo, un terzino sinistro, un top player a centrocampo e un attaccante che sostituisca Dybala. Per il reparto offensivo sembrava forte l’idea Raspadori ma, nelle ultime ore, sembra aver preso piede un’altra candidatura. LaPresseIniziamo con ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tra le operazioni di mercato che ladeve fare troviamo quella della punta; il prossimo attaccante potrebbe non essere. Finita la stagione, e il bilancio non può essere positivo, lavuole preparare il prossimo campionato nel migliore dei modi; da questo punto di vista saranno importanti le mosse della società. L’obiettivo è piuttosto semplice, rinforzare la rosa di Allegri con innesti che possano aumentare la qualità a disposizione del tecnico. Non sono poche le operazioni da fare perché questa squadra ha bisogno, molto probabilmente, di un centrale difensivo, un terzino sinistro, un top player a centrocampo e un attaccante che sostituisca Dybala. Per il reparto offensivo sembrava forte l’ideama, nelle ultime ore, sembra aver preso piede un’altra candidatura. LaPresseIniziamo con ...

Advertising

Gazzetta_it : Non solo Pogba, la Juve ha nel mirino Di Maria e Raspadori. E su Perisic... #Calciomercato - ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: Per l’attacco della #Juventus in pole #DiMaria ma si fanno anche i nomi di #Perisic, #Kostic; senza dimenticare #Raspad… - ValePieraccini : Per l’attacco della #Juventus in pole #DiMaria ma si fanno anche i nomi di #Perisic, #Kostic; senza dimenticare… - LorenzoChessa1 : @LeonettiFrank Nuove notizie su Di Maria Pogba Paredes Pusilic Perisic Koulibaly Molina Udogie Raspadori alla Juventus? - Lipinda1 : @Originalia10 Potremmo ricoprire di milioni un babbeo qualunque tra Scamacca Raspadori e broccacci simili... Tanto… -