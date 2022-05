Rapporto Amref sull’Africa e gli africani | Jacobs | “Lo sport oltre i pregiudizi”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma – “Loè un veicolo che permette a tutti di confrontarsi senza essere giudicati. Tutti possono mettersi sullo stesso piano senza diversità perché loaiuta a battereed è fondamentale che esista”. Parola di Marcell, oro olimpico a Tokyo, in un video messaggio durante la presentazione al Salone d’Onore del Coni del terzo“Africa MEDIAta” di. L’analisi su come e quanto i media italiani raccontano l’Africa e gliin questa edizione ha un focus speciale dedicato a due eventiivi: Tokyo 2020 e la Coppa d’Africa. “Lodei Giochi ci ha mostrato un’Italia diversa, dove gli afrodiscendenti erano parte integrante della nazionale azzurra, contribuendo a importanti medaglie. Ma ...

Un'occasione speciale. E' andata in scena quest'oggi la presentazione al Salone d'Onore del Coni del 3/o rapporto 'Africa MEDIAta' di Amref. L'occasione, che analizza il modo in cui i media italiani raccontano l'Africa e gli africani, è stata quella di un focus speciale su due eventi sportivi: Tokyo 2020 e la Coppa d'Africa. L'intervento del presidente del Coni alla presentazione del rapporto di Amref e Osservatorio di Pavia. L'ente ha patrocinato la campagna ...