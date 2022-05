Ranucci Report | «Sui mandanti delle stragi di mafia i giudici indagano da anni senza risultati»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ieri la Direzione Nazionale Antidi Caltanissetta ha perquisito l’appartamento del giornalista Paolo Mondani e la redazione di. Il tutto è accaduto a causa di un servizio in cui si parlava della predell’estremista nero StefanoChiaie a Capaci un mese prima della strage. Secondo alcuni testimoniChiaie avrebbe chiesto di acquistare dell’esplosivo. La procura è intervenuta per verificare le informazioni fornite dal luogotenente in congedo Giustini. Oggi Sigfrido, conduttore di, in un’intervista a La Stampa attacca proprio i: «L’effetto di questa perquisizione non sarà certo positivo, perché se esiste qualcuno che in base alle nuove rivelazioni che abbiamo fornito volesse contribuire alla ricerca della ...