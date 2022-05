Ranucci dice che una perquisizione come quella di ieri mette a rischio la legittimazione delle fonti giornalistiche (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sigfrido Ranucci, nonostante la perquisizione di ieri alla redazione di Report e in casa del giornalista Paolo Mondani, sostiene che la trasmissione di approfondimento di Raitre continuerà a fare il suo lavoro, come sempre. Però lancia un monito su quanto accaduto, concedendo un’intervista al quotidiano La Stampa. Il conduttore di Report è convinto che la magistratura abbia realizzato un atto non ostile nei confronti della trasmissione, dopo la rivelazione – contenuta nel servizio andato in onda lunedì – del possibile ruolo del militante di estrema destra Stefano delle Chiaie nella strage di Capaci. Tuttavia, è preoccupato per il rapporto che – d’ora in poi – si determinerà tra le fonti giornalistiche e la magistratura su tematiche delicate come ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sigfrido, nonostante ladialla redazione di Report e in casa del giornalista Paolo Mondani, sostiene che la trasmissione di approfondimento di Raitre continuerà a fare il suo lavoro,sempre. Però lancia un monito su quanto accaduto, concedendo un’intervista al quotidiano La Stampa. Il conduttore di Report è convinto che la magistratura abbia realizzato un atto non ostile nei confronti della trasmissione, dopo la rivelazione – contenuta nel servizio andato in onda lunedì – del possibile ruolo del militante di estrema destra StefanoChiaie nella strage di Capaci. Tuttavia, è preoccupato per il rapporto che – d’ora in poi – si determinerà tra lee la magistratura su tematiche delicate...

Advertising

NotizieTg : Capaci, perquisita casa inviato Report 10.18 Perquisizione della Dia su ordine della procura di Caltanissetta in… - 2dpkke : RT @mrctrdsh: Fiammetta Borsellino, su @repubblica. Quel che dice è vero. Ma gli italiani continueranno a vedere in tv Ingroia, Di Matteo,… - uolller : RT @mrctrdsh: Fiammetta Borsellino, su @repubblica. Quel che dice è vero. Ma gli italiani continueranno a vedere in tv Ingroia, Di Matteo,… - manamo1963 : RT @mrctrdsh: Fiammetta Borsellino, su @repubblica. Quel che dice è vero. Ma gli italiani continueranno a vedere in tv Ingroia, Di Matteo,… - bicipi : @Moonlightshad1 Come dice Ranucci:#labandadeltorchiaro -