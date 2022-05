Ragusa, donna di 37 anni accoltellata per strada. Morta durante il trasporto in ospedale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una donna 37enne di origini albanesi è Morta questo pomeriggio a Vittoria (Ragusa): a quanto è emerso, la vittima sarebbe stata accoltellata per strada, ma il personale del 118 l’ha soccorsa a casa sua, nella zona tra via Adua e via Tenente Alessandrello. La donna è deceduta durante il trasporto in ospedale, a causa delle gravi ferite riportate: restano ancora da chiarire le modalità del delitto, su cui indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una37enne di origini albanesi èquesto pomeriggio a Vittoria (): a quanto è emerso, la vittima sarebbe stataper, ma il personale del 118 l’ha soccorsa a casa sua, nella zona tra via Adua e via Tenente Alessandrello. Laè decedutailin, a causa delle gravi ferite riportate: restano ancora da chiarire le modalità del delitto, su cui indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

