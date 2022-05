Raccolta firme per abrogarlo, Renzi fa la guerra al reddito grillino (Di mercoledì 25 maggio 2022) La data è già segnata «come previsto dalla legge»: «il 15 giugno partirà la Raccolta ufficiale di firme per l'abolizione del reddito di Cittadinanza». Dopo vari annunci, questa volta Matteo Renzi mette tutto nero su bianco e avvia la macchina referendaria per ammainare l'ultima bandiera grillina rimasta sventolante. Come è noto, il RdC è nel mirino del leader di Italia viva sin dalla prima ora. Una misura nata sì per un sostegno economico, ma anche per dare lavoro agli stessi percettori disoccupati. Ed è proprio su quest'ultimo punto che lo strumento è risultato fallimentare, avendo trovato lavoro a soltanto il 20 per cento dei percettori. Con l'aggravante che il restante 80 per cento di disoccupati non va a lavorare per non perdere il sussidio, mettendo di conseguenza in difficoltà soprattutto le attività stagionali, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) La data è già segnata «come previsto dalla legge»: «il 15 giugno partirà laufficiale diper l'abolizione deldi Cittadinanza». Dopo vari annunci, questa volta Matteomette tutto nero su bianco e avvia la macchina referendaria per ammainare l'ultima bandiera grillina rimasta sventolante. Come è noto, il RdC è nel mirino del leader di Italia viva sin dalla prima ora. Una misura nata sì per un sostegno economico, ma anche per dare lavoro agli stessi percettori disoccupati. Ed è proprio su quest'ultimo punto che lo strumento è risultato fallimentare, avendo trovato lavoro a soltanto il 20 per cento dei percettori. Con l'aggravante che il restante 80 per cento di disoccupati non va a lavorare per non perdere il sussidio, mettendo di conseguenza in difficoltà soprattutto le attività stagionali, ...

