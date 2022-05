Questo video non è stato girato «per alimentare la propaganda anti-israeliana», è il set di un film (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il 25 aprile 2022 l’account ufficiale e verificato del Progetto Dreyfus (associazione non-profit che dichiara di battersi «contro l’antisemitismo e la disinformazione sul conflitto mediorientale») ha pubblicato un video su Facebook che mostra un bambino adagiato a terra, mentre il regista e alcuni operatori gli danno indicazioni e studiano l’inquadratura migliore per riprendere la scena. Il video è accompagnato da un commento in cui si legge: «Siamo sul set di “Pallywood”, le bufale palestinesi per alimentare la propaganda anti israeliana con finte morti, uccisioni, assassini efferati di palestinesi che non sono altro che attori prestati alla causa». Si tratta di un video pubblicato fuori contesto, che veicola una notizia falsa. Il ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il 25 aprile 2022 l’account ufficiale e verificato del Progetto Dreyfus (associazione non-profit che dichiara di battersi «contro l’semitismo e la disinformazione sul conflitto mediorientale») ha pubblicato unsu Facebook che mostra un bambino adagiato a terra, mentre il regista e alcuni operatori gli danno indicazioni e studiano l’inquadratura migliore per riprendere la scena. Ilè accompagnato da un commento in cui si legge: «Siamo sul set di “Pallywood”, le bufale palestinesi perlacon finte morti, uccisioni, assassini efferati di palestinesi che non sono altro che attori prestati alla causa». Si tratta di unpubblicato fuori contesto, che veicola una notizia falsa. Il ...

