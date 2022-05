Questo fine settimana al Festival Vidas, Maia Cornacchia guida un laboratorio ispirato ai nativi americani per trovare le risorse che abbiamo dentro di noi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Maia Cornacchia, analista filosofa, da molti anni lavora con caregiver e responsabili di gruppi di formazione di volontari dell’associazione Gigi Ghirotti sulla pratica di sapere organico. La sua proposta incrocia molti saperi ed esperienze diverse, fuori dai sentieri segnati, dal teatro all’analisi, (è analista affiliata al gruppo Philo, scuola superiore di pratiche filosofiche) dalla filosofia alla cultura degli Indiani d’America. Incontrare le proprie risorse interiori, il laboratorio che terrà domenica 29 maggio alle 11.30 al Teatro Franco Parenti durante Incontro il Festival per i 40 anni di Vidas (Volontari Italiani Domiciliari per l’Assistenza ai Sofferenti) si ispira alla tradizione degli Indiani d’America per aiutarci ad ascoltare, con l’ausilio di un tamburo, il corpo che ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 25 maggio 2022), analista filosofa, da molti anni lavora con caregiver e responsabili di gruppi di formazione di volontari dell’associazione Gigi Ghirotti sulla pratica di sapere organico. La sua proposta incrocia molti saperi ed esperienze diverse, fuori dai sentieri segnati, dal teatro all’analisi, (è analista affiliata al gruppo Philo, scuola superiore di pratiche filosofiche) dalla filosofia alla cultura degli Indiani d’America. Incontrare le proprieinteriori, ilche terrà domenica 29 maggio alle 11.30 al Teatro Franco Parenti durante Incontro ilper i 40 anni di(Volontari Italiani Domiciliari per l’Assistenza ai Sofferenti) si ispira alla tradizione degli Indiani d’America per aiutarci ad ascoltare, con l’ausilio di un tamburo, il corpo che ...

Advertising

FranckRibery : È davvero incredibile come è andata questa stagione. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta e questo è il motivo per cui a… - GiovaQuez : Santoro: 'Apprezzo che Salvini finalmente cominci a ragionare su questo terreno', parlando di pace e mancato invio… - EnricoLetta : Un impegno. Consentire ai nostri #giovani di andare a vivere da soli a 24 anni. Come nel resto d’Europa. E non a 30… - Surfiniae : @alanford892 @MarceVann @LiaQuartapelle No c’è mai fine al peggio in questo paese - MotorcycleSp : Fabio Quartararo guida il Campionato del Mondo MotoGP all'arrivo al GP d'Italia di questo fine setti... #MotoGP… -