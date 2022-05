Questo comune gesto che facciamo tutti ogni giorno è pericolosissimo per la salute | Di cosa si tratta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lo facciamo tutti, e di continuo, senza sapere di star facendo un grosso favore a batteri, virus e altri patogeni. Ma forse quest’articolo può farvi cambiare atteggiamento. Vi parleremo di una pratica all’apparenza innocua, che in realtà è la cosa più antigienica che esiste! Ecco di cosa si tratta… Di cosa stiamo parlando? Di un’abitudine comune a tantissime persone o di una pratica di cui, prima o poi, tutti diventiamo attori. Specie quando siamo per strada o all’aperto. E c’è chi lo fa ogni giorno, anche più volte. Per comodità, e per risparmiare, ovviamente. Un gesto da non fare. Ecco di cosa si tratta – web sourceÈ una pratica davvero antigienica. Se lo fai, smetti ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lo, e di continuo, senza sapere di star facendo un grosso favore a batteri, virus e altri patogeni. Ma forse quest’articolo può farvi cambiare atteggiamento. Vi parleremo di una pratica all’apparenza innocua, che in realtà è lapiù antigienica che esiste! Ecco disi… Distiamo parlando? Di un’abitudinea tantissime persone o di una pratica di cui, prima o poi,diventiamo attori. Specie quando siamo per strada o all’aperto. E c’è chi lo fa, anche più volte. Per comodità, e per risparmiare, ovviamente. Unda non fare. Ecco disi– web sourceÈ una pratica davvero antigienica. Se lo fai, smetti ...

Advertising

borghi_claudio : Questo simpatico personaggio. Il concentrato più puro dell'affarismo e dei poteri innominabili. Questo corresponsab… - vaticannews_it : #Gallagher, la preghiera davanti alla fossa comune di #Bucha: Padre Santo, ti chiediamo di convertire i cuori, affi… - LucaBosco6 : @mentecritica Nessuna delle due parti vuole o può trattare, in questo momento. US e Cina avrebbero in teoria la for… - avantindietro : Soros, la profezia sulla Terza Guerra Mondiale e le conseguenze. Cosa ha scritto a Draghi https://notizie. Questo S… - nicosca8 : @TgLa7 Quindi se ho un'amico che a un certo punto si mette ad ammazzare i vicini di casa non gli dico 'Fermati! Cos… -