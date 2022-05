Quanto resterà Soleil Sorge all’Isola dei Famosi 16? Ecco la risposta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Soleil Sorge arriverà in Honduras. La notizia ufficiale diffusa ieri è stata confermata anche dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 che ieri sera ha fatto delle storie Instagram in cui affermava di essere in viaggio tutto il giorno. Ma scopriamo Quanto tempo dovrà fermarsi in Honduras e che cosa farà. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 16 L’Isola dei Famosi 16, dopo l’addio di Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni e l’eliminazione dei coniugi Russo, aveva decisamente bisogno di qualche dinamica in più. Infatti, anche i nuovi arrivi si sono rivelati un flop nel creare discussioni e caos nel gruppo, che è proprio il sale della trasmissione. Chi meglio di Soleil Sorge poteva mettere pepe all’Isola? Lei che in ogni ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 25 maggio 2022)arriverà in Honduras. La notizia ufficiale diffusa ieri è stata confermata anche dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 che ieri sera ha fatto delle storie Instagram in cui affermava di essere in viaggio tutto il giorno. Ma scopriamotempo dovrà fermarsi in Honduras e che cosa farà. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei16 L’Isola dei16, dopo l’addio di Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni e l’eliminazione dei coniugi Russo, aveva decisamente bisogno di qualche dinamica in più. Infatti, anche i nuovi arrivi si sono rivelati un flop nel creare discussioni e caos nel gruppo, che è proprio il sale della trasmissione. Chi meglio dipoteva mettere pepe? Lei che in ogni ...

