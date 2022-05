“Può salvarla solo lui”. È nelle ultime foto di Charlène: chi è l’uomo sempre più vicino alla principessa (Di mercoledì 25 maggio 2022) Charlène chi è il fratello minore della principessa: Gareth Wittstock si trova nel Principato di Monaco e secondo i media sarebbe l’unico che potrebbe salvare la principessa, che ha scelto il gran premio di formula E di Monaco per tornare a farsi vedere. Negli ultimi mesi Charlène è stata al centro di tantissimi rumors dovuti alla sua lunga assenza dal palazzo. E anche ovviamente ai problemi con il marito, il principe Alberto. Si è parlato più volte di separazione, di scandali, addirittura di dossier e congiure ma pochi giorni fa Charlène è tornata al fianco del marito e dei figli Jacques e Gabriella proprio in occasione dell’E-Prix di Monaco. Charlène chi è il fratello minore della principessa: Gareth Wittstock La ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)chi è il fratello minore della: Gareth Wittstock si trova nel Principato di Monaco e secondo i media sarebbe l’unico che potrebbe salvare la, che ha scelto il gran premio di formula E di Monaco per tornare a farsi vedere. Negli ultimi mesiè stata al centro di tantissimi rumors dovutisua lunga assenza dal palazzo. E anche ovviamente ai problemi con il marito, il principe Alberto. Si è parlato più volte di separazione, di scandali, addirittura di dossier e congiure ma pochi giorni faè tornata al fianco del marito e dei figli Jacques e Gabriella proprio in occasione dell’E-Prix di Monaco.chi è il fratello minore della: Gareth Wittstock La ...

Advertising

duca1072 : RT @Emanuel57818771: E quando la barca sta per prendere acqua chi si chiama a salvarla? Mi spiace per altri ma solo Soleil può intervenire.… - RosannaVaroli : @Toni_ct_1 @Vale22046 A me sembrerebbe una cinciarella, da noi ce ne sono tante e credo di poterla riconoscere... p… - icarvsplume : RT @Emanuel57818771: E quando la barca sta per prendere acqua chi si chiama a salvarla? Mi spiace per altri ma solo Soleil può intervenire.… - Gianni_gian13 : RT @Emanuel57818771: E quando la barca sta per prendere acqua chi si chiama a salvarla? Mi spiace per altri ma solo Soleil può intervenire.… - LaQueenCodegoni : RT @Emanuel57818771: E quando la barca sta per prendere acqua chi si chiama a salvarla? Mi spiace per altri ma solo Soleil può intervenire.… -