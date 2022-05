Psg e Neymar, news mercato tra voci di cessione (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Psg pronto a cedere Neymar ma il brasiliano non ha nessuna intenzione di lasciare Parigi. “La mia intenzione è quella di restare al Paris Saint-Germain. Nessuno mi ha comunicato il contrario”, dice l’attaccante brasiliano 30 anni, nell’intervista a ‘Oh my goal’. Neymar è approdato al Psg nel 2017, quando il Barcellona lo ha ceduto per 222 milioni di euro. Dopo 5 stagioni, il Paris Saint Germain – che ha appena rinnovato a peso d’oro il contratto di Kylian Mbappe – secondo il quotidiano L’Equipe non ritiene incedibile il verdeoro. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Psg pronto a cederema il brasiliano non ha nessuna intenzione di lasciare Parigi. “La mia intenzione è quella di restare al Paris Saint-Germain. Nessuno mi ha comunicato il contrario”, dice l’attaccante brasiliano 30 anni, nell’intervista a ‘Oh my goal’.è approdato al Psg nel 2017, quando il Barcellona lo ha ceduto per 222 milioni di euro. Dopo 5 stagioni, il Paris Saint Germain – che ha appena rinnovato a peso d’oro il contratto di Kylian Mbappe – secondo il quotidiano L’Equipe non ritiene incedibile il verdeoro. L'articolo proviene da Italia Sera.

