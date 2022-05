Psg, dalla Francia: “Mbappé non contrario alla cessione di Neymar” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il futuro di Neymar è incerto e Kylian Mbappé non sarebbe contrario all’ipotesi di una sua cessione. Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’attaccante francese, fresco di rinnovo a cifre stellari, avrebbe parlato con i dirigenti del Paris-Saint Germain esponendo la propria opinione sul compagno di squadra. Neymar però è legato al club parigino con un contratto di tre anni e con uno stipendio di 4 milioni di euro al mese. Il giocatore brasiliano, approdato al Psg cinque anni fa, non ha mai soddisfatto le aspettative del club tra incidenti, scarso rendimento e atteggiamenti discutibili fuori dal campo. Il Psg dunque, dopo averlo acquistato per 222 milioni di euro nel 2017, potrebbe cederlo nelle prossime settimane. Secondo la fonte de L’Equipe, Mbappé e Neymar “non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il futuro diè incerto e Kyliannon sarebbeall’ipotesi di una sua. Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’attaccante francese, fresco di rinnovo a cifre stellari, avrebbe parlato con i dirigenti del Paris-Saint Germain esponendo la propria opinione sul compagno di squadra.però è legato al club parigino con un contratto di tre anni e con uno stipendio di 4 milioni di euro al mese. Il giocatore brasiliano, approdato al Psg cinque anni fa, non ha mai soddisfatto le aspettative del club tra incidenti, scarso rendimento e atteggiamenti discutibili fuori dal campo. Il Psg dunque, dopo averlo acquistato per 222 milioni di euro nel 2017, potrebbe cederlo nelle prossime settimane. Secondo la fonte de L’Equipe,“non ...

