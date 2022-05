Psg, Ceferin: “Rinnovo Mbappé un insulto? Offerta Real Madrid era simile” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Per quanto riguarda il fair-play finanziario, abbiamo norme che sono abbastanza rigide. Chiunque le rispetterà, potrà giocare le nostre competizioni, chi non le rispetterà starà fuori. Ma né il Real Madrid né chiunque altro dirà alla Uefa cosa fare. Rinnovo Mbappé? Si sentono oltraggiati ma per quanto ne so, l’Offerta del Real era simile a quella del Psg“. Così Aleksander Ceferin commenta le polemiche rilanciate dalla Spagna riguardo le astronomiche cifre che hanno portato Mbappé a firmare il Rinnovo con i parigini, con il presidente della Liga Tebas che ha parlato di “insulto al calcio”. Infine, rispondendo alle critiche sulla questione dei club-Stato verso i quali Ceferin sarebbe ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Per quanto riguarda il fair-play finanziario, abbiamo norme che sono abbastanza rigide. Chiunque le rispetterà, potrà giocare le nostre competizioni, chi non le rispetterà starà fuori. Ma né ilné chiunque altro dirà alla Uefa cosa fare.? Si sentono oltraggiati ma per quanto ne so, l’deleraa quella del Psg“. Così Aleksandercommenta le polemiche rilanciate dalla Spagna riguardo le astronomiche cifre che hanno portatoa firmare ilcon i parigini, con il presidente della Liga Tebas che ha parlato di “al calcio”. Infine, rispondendo alle critiche sulla questione dei club-Stato verso i qualisarebbe ...

