Preso il truffatore della ricarica Postepay: aveva sfilato mille euro ad uomo che voleva vendere la scrivania (Di mercoledì 25 maggio 2022) PORTO SAN GIORGIO - Mette in vendita su un noto portale internet una scrivania per il prezzo di mille euro, ma il sedicente compratore lo raggira spingendolo a bonficargli la cifra allo sportello ...

