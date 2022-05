Polizia Locale, scoperta estesa discarica abusiva: sequestrata area di 45mila mq a Casal Lumbroso. Parte dei rifiuti era stata interrata (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una vasta discarica abusiva, con Parte dei rifiuti già interrata, è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale, nella zona di Casal Lumbroso. Le indagini da Parte degli agenti del IX Gruppo Eur e dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) hanno preso avvio a seguito di alcune anomalie rilevate in un’area di cantiere, sita nel IX Municipio, durante i consueti controlli finalizzati a contrastare gli illeciti in materia edilizia e di tutela ambientale. Gli ulteriori accertamenti eseguiti hanno portato i caschi bianchi ad individuare l’abuso messo in atto su un terreno di circa 45mila mq nella località di Casal Lumbroso, dove ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una vasta, condeigià, èposta sotto sequestro dalla, nella zona di. Le indagini dadegli agenti del IX Gruppo Eur e dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) hanno preso avvio a seguito di alcune anomalie rilevate in un’di cantiere, sita nel IX Municipio, durante i consueti controlli finalizzati a contrastare gli illeciti in materia edilizia e di tutela ambientale. Gli ulteriori accertamenti eseguiti hanno portato i caschi bianchi ad individuare l’abuso messo in atto su un terreno di circamq nella località di, dove ...

