Corriere dello Sport

TIRANA (Albania) - E'per Jose, che dopo i due successi con il Porto, il trionfo con l'Inter e l'Europa League conquistata con il Manchester United, fa cinque su cinque finali vinte alzando al cielo ......secondi fallisce due occasioni per siglare unche forse avrebbe reso la gara del Bernabeu meno in bilico dopo i fuochi d'artificio dell' Etihad Stadium . Conference League, Roma:... Pokerissimo Mourinho: "Roma, abbiamo scritto la storia" Lo Special One fa cinque su cinque finali vinte, conquistando anche la neonata Conference League: "Dedicato al nostro popolo, resto al 100% per costruire con i Friedkin un grande futuro" ...I tifosi della Roma sono autorizzati a fare tutti gli scongiuri del caso, ma finora ogni volta che José Mourinho ha disputato una finale europea (Supercoppe escluse), ha portato a casa il trofeo, scri ...