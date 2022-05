PNRR, la rinascita delle imprese italiane passa anche da qui (Di mercoledì 25 maggio 2022) La sostenibilità, in tutte le sue forme, rimane di fondamentale importanza per le nostre PMI, in particolare per accompagnarle in un percorso che ne possa determinare il successo duraturo e le renda capaci di affrontare le nuove e, sempre più frequenti, sfide. Come hanno già fatto molti competitor internazionali, adottando modelli di governance volti alla creazione di valore e valorizzando in maniera circolare i tre pilastri su cui si basano le imprese: profitto, prodotto, persone. Del resto anche il PNNR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), nato nel 2021 con l’intento di ripristinare rapidamente l’economia italiana debilitata dagli effetti economici della pandemia, affonda le sue radici nel paradigma della sostenibilità, destinando risorse a sei macro-categorie che rispondono in chiave sintetica ad alcuni degli impegni già concordati dalle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 maggio 2022) La sostenibilità, in tutte le sue forme, rimane di fondamentale importanza per le nostre PMI, in particolare per accompagnarle in un percorso che ne possa determinare il successo duraturo e le renda capaci di affrontare le nuove e, sempre più frequenti, sfide. Come hanno già fatto molti competitor internazionali, adottando modelli di governance volti alla creazione di valore e valorizzando in maniera circolare i tre pilastri su cui si basano le: profitto, prodotto, persone. Del restoil PNNR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), nato nel 2021 con l’intento di ripristinare rapidamente l’economia italiana debilitata dagli effetti economici della pandemia, affonda le sue radici nel paradigma della sostenibilità, destinando risorse a sei macro-categorie che rispondono in chiave sintetica ad alcuni degli impegni già concordati dalle ...

Advertising

DueMondiNews : ??Tesei: “PNRR opportunità straordinaria. lavorare tutti insieme per la rinascita di queste aree” ??#Spoleto #Umbria… - Umbria_N_Web : Convegno a Spoleto su fondo complementare pnrr aree sisma 2009-2016'; presidente Regione: 'Opportunità straordinari… - StabiaChannel : #PoliticaLavoro #Castellammare - Antiche Terme, i fondi del Pnrr l'ultimo treno per la rinascita LEGGI LA NEWS:… - FedericoDinca : RT @UniLUISS: 'È compito del governo rendere l’Italia un territorio fertile per progetti che migliorino il futuro del Paese. Il PNRR è un p… - UniLUISS : 'È compito del governo rendere l’Italia un territorio fertile per progetti che migliorino il futuro del Paese. Il P… -