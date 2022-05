PlayStation Plus | I nuovi abbonamenti già disponibili in Asia svelano tanti dettagli

(Di mercoledì 25 maggio 2022) A distanza di tempo dall’annuncio dei, Sony lancia il servizio in, mentre noi occidentali dovremo attendere fino alla fine di Giugno 2022. Chi sta già usufruendo delle novità non ha esitato a condividereche vi riportiamo a seguire. Verifica settimanale Partiamo prima di tutto dalla verifica settimanale, che verrà richiesta agli abbonati per verificare la licenza dei giochi inclusi nel servizio, esclusi naturalmente quelli riscattabili al mese tramite il. Almeno una volta a settimana dovrete collegarvi online per poter mantenere l’accesso al gioco, si tratta di una verifica non proprio invadente, considerando che buona parte dei giocatori utilizza la console sempre connessa a ...

Advertising

Il nuovoè finalmente disponibile in Asia, e ora i giocatori di tutto il mondo possono finalmente dare un'occhiata al catalogo di videogiochi che secondo molti avrebbe potuto rivaleggiare con ...Giusto in tempo per l'arrivo del nuovo, tra l'altro, che in Asia è già disponibile ma sta creando dei problemi . E dopo gli sconti PS5 dei Days of Play 2022, ecco invece i giochi ...Dino Crisis compare su PlayStation Store come parte del catalogo giochi classici PS1 per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium.Coloro che si abboneranno al tier Premium di PlayStation Plus avranno l'opportunità di provare alcuni titoli grazie a delle demo a tempo. Vi ricordiamo che sarà possibile mantenere tutti i progressi e ...