Play-off Serie C 2021/2022: il Palermo vince in trasferta 0-3 con la Feralpisalò ed ipoteca la finale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gara molto intensa a Salò tra Feralpisalò e Palermo che termina con una vittoria ospite per 0-3. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, in una gara che il Palermo ha sempre controllato e con i padroni di casa che hanno sbagliato l’unica occasione che hanno avuto realmente per riaprire il match. Per la gara di ritorno adesso, i siciliani avranno un enorme vantaggio, che sarà quindi anche difese tra le proprie mura. LA DIRETTA TESTUALE QUANDO SEGUIRE LA GARA DI RITORNO LE PAGELLE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Non partono molto forte le due squadre nei primi minuti, con poco pressing, pochi spunti, con il risultato che non si sblocca. Palermo in controllo e Feralpisalò che si chiude. Nella seconda parte di tempo la situazione si capovolge, senza però cambiare il risultato. Al minuto 43? però, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gara molto intensa a Salò trache termina con una vittoria ospite per 0-3. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, in una gara che ilha sempre controllato e con i padroni di casa che hanno sbagliato l’unica occasione che hanno avuto realmente per riaprire il match. Per la gara di ritorno adesso, i siciliani avranno un enorme vantaggio, che sarà quindi anche difese tra le proprie mura. LA DIRETTA TESTUALE QUANDO SEGUIRE LA GARA DI RITORNO LE PAGELLE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Non partono molto forte le due squadre nei primi minuti, con poco pressing, pochi spunti, con il risultato che non si sblocca.in controllo eche si chiude. Nella seconda parte di tempo la situazione si capovolge, senza però cambiare il risultato. Al minuto 43? però, ...

Advertising

gesupater : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Il Palermo vola verso la finale dei play off, Feralpi abbattuta da Brunori, Floriano e Soleri - https://… - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Palermo vola verso la finale dei play off, Feralpi abbattuta da Brunori, Floriano e Soleri -… - sportface2016 : Pagelle #Feralpisalò-#Palermo 0-3: voti e tabellino andata semifinale Play-off #SerieC 2021/2022 - sportface2016 : Play-off #SerieC 2021/2022: il #Palermo vince in trasferta 0-3 con la #Feralpisalò ed ipoteca la finale - Boboj29 : Risultati partite di andata semifinale Play off Lega Pro Catanzaro 0 Padova 0 FeralpiSalo 0 - Palermo 3 Domenica le partite di ritornp -