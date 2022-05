Pjanic nel mirino del Napoli? Il bosniaco annuncio il futuro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Miralem Pjanic è uno dei nomi che pare piacciano al Napoli per il calciomercato estivo. Il centrocampista bosniaco ha terminato l’avventura in Turchia con il Besiktas ed è pronto a fare ritorno al Barcellona. Nel suo futuro, però, potrebbero esserci diverse destinazioni ma anche la permanenza al Barça. Xavi valuterà con attenzione il suo profilo e poi deciderà se tenerlo o lasciarlo partire. Calciomercato Napoli Pjanic (Getty Images)Pjanic sul futuro: “Resterei al Barcellona ma mai dire mai” In un’intervista rilasciata ai microfoni di Repubblica, Miralem Pjanic ha parlato del suo futuro e della possibilità di permanenza al Barcellona. “Il Barcellona per me ha un significato importante, era un sogno che ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 25 maggio 2022) Miralemè uno dei nomi che pare piacciano alper il calciomercato estivo. Il centrocampistaha terminato l’avventura in Turchia con il Besiktas ed è pronto a fare ritorno al Barcellona. Nel suo, però, potrebbero esserci diverse destinazioni ma anche la permanenza al Barça. Xavi valuterà con attenzione il suo profilo e poi deciderà se tenerlo o lasciarlo partire. Calciomercato(Getty Images)sul: “Resterei al Barcellona ma mai dire mai” In un’intervista rilasciata ai microfoni di Repubblica, Miralemha parlato del suoe della possibilità di permanenza al Barcellona. “Il Barcellona per me ha un significato importante, era un sogno che ...

