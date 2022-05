Pistocchi: ''Un nome per il Napoli dall'Argentina? Zeballos del Boca Juniors, straordinario'' (Di mercoledì 25 maggio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista. Queste le nseu parole: "Il calcio italiano può centrare un obiettivo importante. La Conference è pur sempre una manifestazione europea e può definire questa prima stagione di Mourinho alla Roma. -afferma Pistocchi-. Ha subìto critiche eccessive quest'anno, alla fine il suo lavoro si sta vedendo e sta venendo fuori. Contro il Feyenoord sarà una grande partita. Se ti prende di infilata, ti fa malissimo. Il problema del calcio italiano è il bacino dei talenti a disposizione. Facciamo fatica a crearne di nostri. -prosegue Pistocchi- Il 65% dei calciatori in Italia provengono da federazioni straniere. Dobbiamo tornare capaci di creare talenti italiani. I diritti tv della Premier valgono 6miliardi di euro. Quelli della Serie A ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 25 maggio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio, giornalista. Queste le nseu parole: "Il calcio italiano può centrare un obiettivo importante. La Conference è pur sempre una manifestazione europea e può definire questa prima stagione di Mourinho alla Roma. -afferma-. Ha subìto critiche eccessive quest'anno, alla fine il suo lavoro si sta vedendo e sta venendo fuori. Contro il Feyenoord sarà una grande partita. Se ti prende di infilata, ti fa malissimo. Il problema del calcio italiano è il bacino dei talenti a disposizione. Facciamo fatica a crearne di nostri. -prosegue- Il 65% dei calciatori in Italia provengono da federazioni straniere. Dobbiamo tornare capaci di creare talenti italiani. I diritti tv della Premier valgono 6miliardi di euro. Quelli della Serie A ...

