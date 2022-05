Pietrelcina, 135 anni fa nasceva Padre Pio: da ogni dove per la celebrazione (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCentotrentacinque anni or sono, il 25 maggio nasceva a Pietrelcina Francesco Forgione, che con il nome di Padre Pio assunto quando abbracciò i voti, cambiò profondamente la storia della Chiesa cattolica e lasciò un segno indelebile nella comunità ecclesiastica. Il frate francescano, canonizzato da Giovanni Paolo II è stato ricordato oggi con una solenne cerimonia religiosa nella sua città natale dopo due anni di stop imposti dalla pandemia. In una giornata afosa i fedeli di San Pio da Pietrelcina si sono riuniti sul sagrato del Convento Cappuccino insieme alle autorità locali e dal sindaco di San Giovanni Rotondo (Fg) nel cui convento Padre Pio visse fino alla morte. Il sindaco di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCentotrentacinqueor sono, il 25 maggioFrancesco Forgione, che con il nome diPio assunto quando abbracciò i voti, cambiò profondamente la storia della Chiesa cattolica e lasciò un segno indelebile nella comunità ecclesiastica. Il frate francescano, canonizzato da GiovPaolo II è stato ricordato oggi con una solenne cerimonia religiosa nella sua città natale dopo duedi stop imposti dalla pandemia. In una giornata afosa i fedeli di San Pio dasi sono riuniti sul sagrato del Convento Cappuccino insieme alle autorità locali e dal sindaco di San GiovRotondo (Fg) nel cui conventoPio visse fino alla morte. Il sindaco di ...

