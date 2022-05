"Piccola mia". Storie italiane, la commozione incontenibile di Eleonora Daniele (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un giorno speciale per Eleonora Daniele, che festeggia due anni della Piccola Carlotta (la sua unica figlia nata dall'amore con Giulio Tassoni, che ha sposato tre anni fa). Sui social la conduttrice di Storie italiane pubblica una foto insieme alla Piccola e dice: “Buon compleanno. Piccola mia, che la vita ti porti tutte le cose più belle del mondo”. Una vera e propria dedica che fa emozionare davvero tutti. La Daniele, impossibile dimenticarlo, ha lavorato fino all'ultimo giorno prima di partorire nell'anno terribile del Covid. Quel 2020 nessuno riesce a dimenticarlo e lei, in diretta fino al 25 maggio, partorì in una clinica romana dopo aver terminato la diretta di Storie italiane. Ultimamente, ospite de La canzone ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un giorno speciale per, che festeggia due anni dellaCarlotta (la sua unica figlia nata dall'amore con Giulio Tassoni, che ha sposato tre anni fa). Sui social la conduttrice dipubblica una foto insieme allae dice: “Buon compleanno.mia, che la vita ti porti tutte le cose più belle del mondo”. Una vera e propria dedica che fa emozionare davvero tutti. La, impossibile dimenticarlo, ha lavorato fino all'ultimo giorno prima di partorire nell'anno terribile del Covid. Quel 2020 nessuno riesce a dimenticarlo e lei, in diretta fino al 25 maggio, partorì in una clinica romana dopo aver terminato la diretta di. Ultimamente, ospite de La canzone ...

