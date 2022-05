Phil Heath ospite a RiminiWellness 2022 il campione di body building

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono attesi millebuilder da tutto il mondo Iscrizioni da subito e fino al 3 giugno per le competizioni Pro Qualifier RIMINI –(da giovedì 2 a domenica 5 giugno, in fiera e sulla Riviera) “mostra i muscoli” con RiminiSteel Classic, il concorso aperto a tutti gli affiliati delle federazioni nazionali IFBB che dal venerdì 3 al 5 celebrerà la cultura fisica nella sua massima espressione. La 16esima edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata fitness, sport, benessere e sana alimentazione proporrà infatti tra gli eventi clou anche tre giorni di contest che metteranno in gara – sui palchi dell’area RiminiSteel – atleti suddivisi in quindici categorie. In palio un montepremi complessivo di 30mila euro. Registrazioni già aperte e in corso fino a venerdì 3 nell’area dedicata on line (ma gli ...

Advertising

ilmessaggero.it

Sarà, noto come The Gift e The Next Big Thing (oltre che super campione di Body Building e sette volte Mr Olympia) l'ospite d'onore di RiminiSteel Classic , il concorso aperto a tutti gli ...ArrivaE c'è attesa per l'ospite d'onore- noto come 'The Gift' e 'The Next Big Thing' - super campione di Body Building e sette volte Mr Olympia, che fin dalla giornata di ... RiminiWellness 2022 mostra i muscoli con Phil Heath e RiminiSteel Classic Sono attesi mille bodybuilder da tutto il mondo Iscrizioni da subito e fino al 3 giugno per le competizioni Pro Qualifier RIMINI – RiminiWellness 2022 (da ...(Teleborsa) - Sarà Phil Heath, noto come The Gift e The Next Big Thing (oltre che super campione di Body Building e sette volte Mr Olympia) l'ospite d'onore di RiminiSteel Classic, il concorso aperto ...