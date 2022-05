Perisic Inter, nessun rilancio: fissato l’ultimatum per il croato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Perisic Inter, Marotta non rilancia e fissa l’ultimatum. Le ultime notizie attorno al futuro dell’esterno croato Non ci saranno ulteriori rilanci da parte dell’Inter per Perisic. Sta al croato far capire se vuole restare a Milano. A fare il punto sul rinnovo dell’esterno è Sky Sport. Perisic offerte in Inghilterra e una anche in Spagna. Per il rinnovo balla 1 milione e il giocatore dovrà decidere se accettare o meno la proposta. La risposta è attesa venerdì o al massimo nel fine settimana. E la Juve resta in attesa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022), Marotta non rilancia e fissa. Le ultime notizie attorno al futuro dell’esternoNon ci saranno ulteriori rilanci da parte dell’per. Sta alfar capire se vuole restare a Milano. A fare il punto sul rinnovo dell’esterno è Sky Sport.offerte in Inghilterra e una anche in Spagna. Per il rinnovo balla 1 milione e il giocatore dovrà decidere se accettare o meno la proposta. La risposta è attesa venerdì o al massimo nel fine settimana. E la Juve resta in attesa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

