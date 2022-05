Perché l’ex di Guendalina era in carcere? Fuori prima dell’addio della Tavassi all’Isola, la verità (Di mercoledì 25 maggio 2022) Perché l’ex marito di Guendalina è stato arrestato? La Tavassi ha lasciato l’Isola dei Famosi ma qualche ora prima i giornali avevano parlato della scarcerazione dell’ex marito Umberto D’Aponte, con il quale la showgirl ha due figli. La notizia era stata data dalla sorella di Umberto D’Aponte attraverso i social network. Il profilo social della donna è privato, ma il sito Gossip e Tv è riuscito a captare cosa ha scritto su suo fratello e lo ha riportato integralmente sulla pagina del sito. “Adesso lui è a casa, e per noi è questo quello che conta, che sia nei suoi affetti. E nulla, ho paura di dirlo ad alta voce ma sono felice”, aveva scritto Mary D’Aponte 24 ore prima dell’addio di Guendalina ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)marito diè stato arrestato? Laha lasciato l’Isola dei Famosi ma qualche orai giornali avevano parlatoscarcerazione delmarito Umberto D’Aponte, con il quale la showgirl ha due figli. La notizia era stata data dalla sorella di Umberto D’Aponte attraverso i social network. Il profilo socialdonna è privato, ma il sito Gossip e Tv è riuscito a captare cosa ha scritto su suo fratello e lo ha riportato integralmente sulla pagina del sito. “Adesso lui è a casa, e per noi è questo quello che conta, che sia nei suoi affetti. E nulla, ho paura di dirlo ad alta voce ma sono felice”, aveva scritto Mary D’Aponte 24 oredi...

