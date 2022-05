Pensione di cittadinanza, altri furbetti stranieri: 100 rumeni rubano 313mila euro allo Stato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag — La consueta «infornata» di furbetti che si appropriano di denaro dello Stato senza averne titolo: stavolta nel mirino delle Fiamme gialle sono finiti 100 cittadini rumeni, denunciati per aver percepito indebitamente la Pensione di cittadinanza in quanto privi del requisito di residenza. Non passa giorno che la Guardia di finanza scopra, nascosti tra le pieghe dell’Istituto nazionale previdenza sociale, «scrocconi» di ogni risma — tra malviventi, immigrati, nomadi, cittadini ai domiciliari, evasori fiscali, lavoratori in nero — che si approfittano delle falle di un sistema che fa acqua da tutte le parti per sottrarre denaro destinato a chi ne dovrebbe effettivamente beneficiare. Le mani di 100 rumeni sulla Pensione di cittadinanza Nella ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag — La consueta «infornata» diche si appropriano di denaro dellosenza averne titolo: stavolta nel mirino delle Fiamme gialle sono finiti 100 cittadini, denunciati per aver percepito indebitamente ladiin quanto privi del requisito di residenza. Non passa giorno che la Guardia di finanza scopra, nascosti tra le pieghe dell’Istituto nazionale previdenza sociale, «scrocconi» di ogni risma — tra malviventi, immigrati, nomadi, cittadini ai domiciliari, evasori fiscali, lavoratori in nero — che si approfittano delle falle di un sistema che fa acqua da tutte le parti per sottrarre denaro destinato a chi ne dovrebbe effettivamente beneficiare. Le mani di 100sulladiNella ...

g_brescia : #RdC Qualche dato di ieri dall'#Inps: ad aprile le famiglie che hanno percepito reddito e pensione di cittadinanza… - Juveprimoamore3 : RT @IlPrimatoN: La consueta infornata di scrocconi - IlPrimatoN : La consueta infornata di scrocconi - ilduca81875061 : RT @SecolodItalia1: Furbetti della Pensione di cittadinanza: a Rovigo denunciati 100 rumeni, sequestrati 311mila euro - donnacomune : Abolito il limite d'età per andare in guerra con l'esercito #Russo Un modo 'tranquillo' per arrotondare la pensione… -