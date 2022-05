**Pd-M5S: Calenda, 'per Franceschini ok pure a Fdi se gli giovasse...'** (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Sono più vergognose le uscite dei 5S o quelle del Pd che fa finta di nulla? Ardua sentenza. La verità è che se a Franceschini giovasse un'alleanza con Fdi troverebbe il modo di definire anche loro progressisti". Così Carlo Calenda su twitter commentando le parole di Dario Franceschini su M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Sono più vergognose le uscite dei 5S o quelle del Pd che fa finta di nulla? Ardua sentenza. La verità è che se aun'alleanza con Fdi troverebbe il modo di definire anche loro progressisti". Così Carlosu twitter commentando le parole di Dariosu M5S.

