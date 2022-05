Pcto | Orlando | “Domani nuovo protocollo per accrescere la formazione alla sicurezza dei giovani nei luoghi di lavoro”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 25 maggio 2022) "Ladi tutti i lavoratori, e anche degli studenti che si apprestano a entrare nel mondo del, è una priorità del mio Ministero sulla quale mi preme particolarmente insistere. Proprio per questo con il Ministero dell'Istruzione, abbiamo istituito un tavolo tecnico per la definizione di unsulla salute edeinei(Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento). E, grazie al supporto di Inl e Inail, firmeremo con il Ministro Bianchi propriounnazionale finalizzato adladeinei percorsi di orientamento al". L'articolo .