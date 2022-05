Papa Francesco nomina il cardinale Zuppi nuovo presidente Cei: ecco chi è (Di mercoledì 25 maggio 2022) Papa Francesco ha nominato il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. A dare l'annuncio ai vescovi è stato il cardindale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, che ha dato lettura della comunicazione del Pontefice. I vescovi, riuniti per la loro 76ª assemblea generale, avevano consegnato al Papa la terna di nomi tra i quai scegliere, oltre a Zuppi, figuravano il cardinale Paolo Lojudice e monsignor Antonino Raspanti. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 25 maggio 2022)hato ilMatteo Maria, arcivescovo di Bologna,della Conferenza Episcopale Italiana. A dare l'annuncio ai vescovi è stato il cardindale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, che ha dato lettura della comunicazione del Pontefice. I vescovi, riuniti per la loro 76ª assemblea generale, avevano consegnato alla terna di nomi tra i quai scegliere, oltre a, figuravano ilPaolo Lojudice e monsignor Antonino Raspanti.

