Papa Francesco nomina il cardinale Zuppi nuovo presidente Cei | ecco chi è

Congratulazioni al Cardinale Matteo #Zuppi, Arcivescovo di Bologna, nominato da Papa Francesco nuovo Presidente della CEI

'Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas'. Ildà voce al dolore, al termine dell'udienza generale, pensando alla sparatoria in Texas che ha fatto 21 morti, 19 dei quali bambini. Bergoglio chiede lo stop del 'traffico indiscriminato di armi'. ...Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e per le loro famiglie", ha detto: "È tempo di dire basta al traffico indiscriminato delle armi. Impegnamoci tutti perch tragedie così non ... Papa Francesco scrive a Kirill: "I nostri sforzi siano per la tutela della dignità umana" La recente beatificazione di Charles Eugène de Foucauld ci permette di parlare delle Chiese di frontiere, di una chiesa di “periferia ” per usare le parole di Papa Francesco Anzi ci permette di far co ...Il ragazzo sarebbe deceduto a seguito dello scontro a fuoco con gli agenti intervenuti Papa Francesco, appena ha appreso la notizia, ha detto: “Ho il cuore affranto per la strage nella scuola ...