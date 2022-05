Paolo Pellegrin porta il volto del Congo a The Phair (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il fotografo Paolo Pellegrin porta a The Phair Torino alcuni Nudi femminili ritratti in Congo. Il fotoreporter dell’agenzia Magnum Photos partecipa all’evento insieme a altri nomi presentati dalla Galleria del Cembalo di Roma. Da domani, 26 maggio al 29 Polaroid di Paolo Gioli ricordano il fotografo a The Phair Che tipo di scatti propone Paolo Pellegrin? Le Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il fotografoa TheTorino alcuni Nudi femminili ritratti in. Il fotoreporter dell’agenzia Magnum Photos partecipa all’evento insieme a altri nomi presentati dalla Galleria del Cembalo di Roma. Da domani, 26 maggio al 29 Polaroid diGioli ricordano il fotografo a TheChe tipo di scatti propone? Le

Advertising

cammisafra : Vuol dire che le emozioni, come l’affetto, non si possono pretendere dagli altri, ma occorre cercarle, cioè farle c… - JessS28692992 : RT @gallerieditalia: Ti aspettiamo alle Gallerie d'Italia di Torino per visitare il nuovo museo con la mostra fotografica di Paolo Pellegri… - GiornaleLORA : Torino A The Phair 2022 Galleria del Cembalo presenta le fotografie di Paolo Gioli, Paolo Pellegrin, Karmen Corak e… - PotereaiSith : RT @gallerieditalia: Ti aspettiamo alle Gallerie d'Italia di Torino per visitare il nuovo museo con la mostra fotografica di Paolo Pellegri… - a_slow_one : RT @gallerieditalia: Ti aspettiamo alle Gallerie d'Italia di Torino per visitare il nuovo museo con la mostra fotografica di Paolo Pellegri… -