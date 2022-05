Paolo Maldini | il Milan e lo scudetto | una questione di famiglia | nel nome del padre ma anche del figlio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 maggio 2022) L’incipit della storia si perde in un passato remoto. Nella bolla di sapone di un ricordo un ragazzino se ne sta fermo in piedi su una distesa di neve. Sembra l’inizio di Cent’anni di Solitudine di Gabriel García Márquez, invece è la sua esatta negazione. Perché a condurre il ragazzo a conoscere il ghiaccio non è suo, ma un pulmino. L’inverno del 1985 è straordinariamente rigido. Freddo che spacca la labbra e sega le ossa. Ao nevica incessantemente da giorni. Sembra di stare all’interno di una di quelle malinconiche sfere di vetro che si animano dopo essere state capovolte. La città è rannicchiata sotto uno strato bianco talmente fitto da rendere difficilela quotidianità. In alcune strade i fiocchi si sono accumulati fino a superare il metro di altezza. Il tetto del Palazzo dello Sport, inaugurato giusto nove anni ...