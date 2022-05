(Di mercoledì 25 maggio 2022) La post season diA1 2021-dimaschile vede oggi, mercoledì 25 maggio, proseguire le finali dei play-off: tutte le sfide si giocano con la formula al meglio delle tre partite e con le squadre meglio piazzate nella seconda fase del campionato che giocheranno in casa la. Due lesulll’1-1: nella Finale Scudetto successo odierno dei campioni d’Italia del Brescia, che superano per 13-12 la Pro Recco. Il tricolore si assegnerà nelladi sabato 28 maggio, quando ci sarà anche la sfida decisiva per il quinto posto, conCup-2023 in palio, dato che oggi l’vince in casa delper 6-8. Due anche lechiuse sul 2-0: nella sfida ...

RNSavona : ??????MATCH DAY?????? ??????? SERIE A1: Finale 3º/4º posto - Gara 2 ???? ?? PN Trieste ?? Ore 19:30 ?? Piscina 'Zanelli' ??… - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Sarà la tribuna piena dell’Olimpica di Palermo il teatro della Gara 2 della Finale Play-off del Campionato Nazionale di Pallanuo… - QdSit : Sarà la tribuna piena dell’Olimpica di Palermo il teatro della Gara 2 della Finale Play-off del Campionato Nazional… - imperianews_it : Pallanuoto, Serie A2 femminile. Rari Nantes Imperia k.o. (15-6) a Bologna, in casa della capolista - antonellaa262 : Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno: la squadra di mister Matteo Citro si arrende 9-10 alla Iren Genova Quinto… -

L' AN Brescia ha superato la Pro Recco nella circostanza di gara - 2 della finale Scudetto 2021/2022 , per quanto riguarda la massimadiitaliana. La compagine lombarda ha replicato efficacemente al successo degli avversari in gara - 1, pareggiando i conti grazie a una vittoria casalinga per 13 - 12 ; dopo il 9 - 8 ...La Pro Recco ha l'ultimo uomo in più ma Tesanovic mura e porta laScudetto alla bella. Gli ... In tribuna il commissario tecnico del Settebello Alessandro Campagna TAGS an bresciapro ... Pallanuoto, Serie A1 2022: Savona in Champions League, Ortigia e Telimar alla bella per l'Euro Cup Il supporto del pubblico, un orgoglio strepitoso, una squadra che non si arrende mai. L'AN Brescia è ancora viva: alla Mompiano in gara-2 delle finali scudetto i padroni di casa e campioni d'Italia in ...L'AN Brescia ha superato la Pro Recco nella circostanza di gara-2 della finale Scudetto 2021/2022, per quanto riguarda la massima serie di pallanuoto italiana. La compagine lombarda ha replicato effic ...